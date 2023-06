Bahn schlägt EVG Schlichtung vor

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn hat das Unternehmen der Gewerkschaft EVG eine Schlichtung vorgeschlagen. Damit solle der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden, teilte die Bahn am Mittwoch mit.Man habe die EVG um eine Rückmeldung bis Freitagmittag gebeten, hieß es weiter. Details des Schlichtungsverfahrens müssten dann gemeinsam vereinbart werden. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass die Gewerkschaft für Dienstag einen 24-stündigen Warnstreik plane.Derzeit läuft bei der EVG eine Urabstimmung über unbefristete Bahn-Streiks, nachdem die Gewerkschaft die Tarifverhandlungen mit der Bahn für gescheitert erklärt hatte. Die Gewerkschaft kritisierte die angebotene Laufzeit von 27 Monaten als "deutlich zu lang" sowie die angebotene Lohnerhöhung als "zu niedrig und zu spät". Zuletzt hatte die Bahn nach eigenen Angaben einen Festbetrag, 2.850 Euro Inflationsausgleich und "weitreichende strukturelle Verbesserungen" in Aussicht gestellt.