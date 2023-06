Bernstein belässt Zalando auf 'Underperform' - Ziel 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Den breiten Markt zusammenführende Modehändler seien wie moderne Warenhäuser, die aber am Aussterben seien, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kunden bauten eher Beziehungen zu Marken auf als zu Plattformen wie Zalando. Bei dem reinen Online-Player komme neue Konkurrenz etwa durch den chinesischen Shein-Konzern als weitere Herausforderung hinzu. Als Ergebnis stellt der Experte infrage, ob der Modehändler seine langfristigen Ziele erreichen kann./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 12:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 04:00 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Die Zalando Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,25 % und einem Kurs von 25,96EUR gehandelt.



Rating: Underperform

Analyst: Bernstein

Kursziel: 21 Euro