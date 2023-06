Airbiquity arbeitet Mit BlackBerry zusammen, um OTA-Updates mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen zu schützen

„Unsere Zusammenarbeit mit BlackBerry markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Mission von Airbiquity, die Sicherheit und Privatsphäre vernetzter Fahrzeuge zu priorisieren", sagte Keefe Leung, Vizepräsident des Produktmanagements von Airbiquity. „BlackBerry Certicom ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der angewandten Kryptografie und Schlüsselverwaltung. Unsere vor-integrierte Software bietet automobilen OEMs eine erstklassige Lösung zur Reduzierung des Entwicklungsaufwands und der Kosten für die Bereitstellung geschützter, sicherer und rechtzeitiger OTA-Updates".

OTAmatic Software Management Platform von Airbiquity bietet ein umfassendes Backend-Management-Portal, das es den automobilen OEMs ermöglicht, Software-Update-Kampagnen mit mehreren ECUs effizient im Maßstab durchzuführen. Die OTAmatic-Plattform bietet hochentwickelte Fahrzeug- und Geräteansprache, diskrete Richtlinien- und Datenschutzkontrollen, anpassbare Verbraucherkommunikation, Flexibilität bei der Lösungsbereitstellung und verbesserter mehrschichtiger Cybersicherheitsschutz durch die Integration eines kompromisslosenUptane Security Frameworks.

„Airbiquity bringt jahrzehntelange Erfahrung mit Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge in unsere Zusammenarbeit ein. Gemeinsam bringen wir eine vor-integrierte Lösung für die automobilen OEMs", sagte Jim Alfred, Vizepräsident von BlackBerry Certicom. „Durch die Nutzung des kollektiven Fachwissens beider Unternehmen, können die automobilen OEMs den Uptane Security Framework mit Zuversicht annehmen und damit höchste Sicherheit für vernetzte Fahrzeuge bieten".

Weitere Informationen über die neue Integration finden Sie unter https://www.airbiquity.com/technology-integrations/blackberry-certicom.

