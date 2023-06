Alarm für Anleger! EZB-Chefvolkswirt warnt vor falschen Zins-Erwartungen!

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, warnt die Märkte davor, überstürzt zu handeln und alsbaldige Zinssenkungen einzupreisen. "Wenn ich mir den Horizont für die nächsten Jahre anschaue, sehe ich keine raschen Zinssenkungen, also halte ich es auch nicht für angemessen, rasche Zinssenkungen einzupreisen", sagte Lane in einem CNBC-Interview beim Notenbank-Treffen im portugiesischen Sintra. Viel mehr deutete er an, dass die politischen Entscheidungsträger ihren Kurs beibehalten und die monetären Bedingungen für einige Zeit restriktiv halten müssen.

Laut Lande befindet sich die Eurozonen-Wirtschaft in einer Anpassungsphase, in der sich höhere Zinssätze durchsetzen und Löhne versuchen, Preisanstiege auszugleichen. Es werde noch einige Jahre dauern, bis die Eurozone wieder an der Zwei-Prozent-Marke kratzen wird. "Wir werden in diesem Jahr gute Fortschritte machen, aber wir werden nicht innerhalb weniger Monate auf zwei Prozent zurückfallen", so Lanes Prognose.

Die EZB hat tatsächlich noch einen langen Weg vor sich: Die Inflation im Euroraum lag im Mai bei 6,1 Prozent gegenüber sieben Prozent im Vormonat. Die Euro-Kerninflation, in der die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert sind, lag im Jahresvergleich bei 5,3 Prozent.

Lanes Aussagen decken sich mit jenen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Diese sagte zum Auftakt der internationalen Notenbank-Konferenz, dass es unwahrscheinlich sei, dass "die EZB in naher Zukunft mit voller Zuversicht sagen kann, dass der Höhepunkt bei den Zinsen bereits erreicht ist". Zwar sehe man noch keine Zweitrundeneffekte, aber die Tarif-Abschlüsse seien hoch und eine Spirale sei nicht auszuschließen. Das mache weiteres Handeln notwendig.

(tl) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion