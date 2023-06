Hollyland präsentiert das LARK MAX: Die 4. Generation der Lark Series Mikrofone

LARK MAX: Die 4. Generation der Lark Series Mikrofone Professionelles kabelloses Mikrofonsystem für Content-Creator

Vollständig tragbares Studio, geeignet für den Einsatz im Freien

Studio-Audioqualität jederzeit und überall

MaxTimbre-Technologie für eine klare Audioqualität

Bahnbrechende ENC-Technologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen

LOS-Reichweite von bis zu 250 m (820 ft.)

8 GB On-Board-Speicher für 14 Stunden Backup-Aufnahme

48 kHz, 24 Bit, 70 dB SNR, 128 dB Max SPL

Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden

SHENZHEN, China, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Das neue kabellose Mikrofonsystem LARK MAX von Hollyland bietet eine unvergleichlich hohe Audioqualität sowie Geräuschunterdrückung und einen hervorragenden Komfort für Content-Creator – sowohl drinnen als auch draußen, unter realen Bedingungen. Es ist die ultimative Lösung für Probleme mit Umgebungsgeräuschen in Alltagssituationen wie Interviews in lauten Umgebungen, Hochzeiten, Live-Streaming in unkontrollierten Umgebungen und vielen weiteren Szenarien.

Eine neue Ära de Audioaufnahme in der realen Welt

Das LARK MAX verfügt über die MaxTimbre Mic-Technologie von Hollyland, die das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeiten und die branchenweit erste Mikrofon-Luftfilm-Technologie ist: Ein mehrschichtiges Membran-Mikrofon-Design, das die Audioaufnahme optimiert, um besonders rauscharme Ergebnisse zu erzielen. Die mehrschichtige Akustikstruktur des Mikrofons eliminiert unerwünschte Resonanz, um eine präzise, reichhaltige und detaillierte Tonqualität zu erzielen. Die Leistung wird durch ein winddichtes, vibrationsisolierendes und robustes Netz noch weiter gesteigert. Darüber hinaus sorgt die fortschrittliche Technologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen (ENC) für zusätzliche Klangklarheit in lauten Umgebungen – einfach per Knopfdruck.