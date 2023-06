BERENBERG stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Gespräch mit dem Finanzchef Rene Aldach auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Im Mittelpunkt habe die Strategie zur Dekarbonisierung gestanden, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Demnach soll der CO2-Ausstoß bis 2023 auf 400 Kilogramm je Tonne Zement gesenkt werden - unter anderem durch alternative Treibstoffe und Materialien. Klimaneutralität werde für 2050 angestrebt./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 09:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 74,88EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Goad

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m