Geschäftszahlen 2022 dpa-Gruppe weiter auf Wachstumskurs (FOTO)

dpa-Geschäftsbericht 2022

https://ots.de/q6b1Ia

Hamburg (ots) - Die Unternehmensgruppe der dpa Deutsche Presse-Agentur hat bei

ihrer 74. Gesellschafterversammlung in Hamburg erneut positive Geschäftszahlen

präsentiert. Der Konzernumsatz konnte auf 165,5 Millionen Euro (Vorjahr 156,8

Millionen) gesteigert werden. Mit 103,2 Millionen Euro (2021: 101 Millionen

Euro) wuchs auch der Umsatz der Kerngesellschaft dpa GmbH, was ein solides

Ergebnis von 1,2 Millionen Euro (2021: 2 Millionen Euro) bedeutet. Die dpa

erzielte 2022 große Fortschritte in der Ausrichtung auf digitale Märkte. Das

Konzept des neuen Newsrooms in Berlin und die damit verbundenen journalistischen

Angebote und Arbeitsprozesse sind ein sichtbares Zeichen der voranschreitenden

digitalen Transformation der Agentur.