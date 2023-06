NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen winkt zur Wochenmitte nach der Kurserholung am Vortag eine uneinheitliche Entwicklung. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial am Mittwoch kaum verändert bei 33 938 Punkten. Dagegen sieht IG den vortags besonders starken Nasdaq 100 0,4 Prozent im Minus bei 14 883 Punkten.

Am Dienstag hatten besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten den Aktienkursen in New York Halt gegeben. Doch nun belastete ein Bericht über mögliche weitere Exporteinschränkungen für amerikanische Halbleiterhersteller die Stimmung im Technologiesektor.