BAADER BANK stuft Evonik auf 'Reduce'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Reduce" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal dürfte schlechter ausfallen als nach dem ersten Quartal erwartet, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Zielsetzungen nach unten korrigiert werden. Dies wäre aber wohl keine so große Überraschung mehr nach diversen Gewinnwarnungen aus der Branche./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 14:30 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 17,21EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Konstantin Wiechert

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m