Goodyear veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 (FOTO)

Hanau, Wien, Volketswil (ots) - Goodyear hat seinen Bericht zur

unternehmerischen Verantwortung für das Jahr 2022 (https://corporate.goodyear.co

m/content/dam/goodyear-corp/documents/responsibility/Goodyear%20CRR_2022_FINAL.p

df.coredownload.pdf) veröffentlicht. Der Bericht zeigt, wie das Unternehmen

durch die Integration von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in seine Geschäftstätigkeiten

dazu beiträgt, Werte für seine internen und externen Stakeholder zu schaffen.

Auch die Fortschritte, die Goodyear bei der Erreichung seiner kurz- und

langfristigen Nachhaltigkeitsziele macht, sind darin beschrieben.



"Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselelement unserer Geschäftsstrategie und ein

integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur", so Richard J. Kramer,

Chairman, CEO und Präsident. "Im Jahr 2022 hat die Arbeit unserer Mitarbeitenden

weltweit unser Engagement für ethische und nachhaltige Prozesse, Materialien und

Programme weiter unter Beweis gestellt. Unser neuester Bericht zur

Unternehmensverantwortung zeigt, wo wir stehen - unsere Fortschritte bei den

Zielen, unsere Herausforderungen, unsere Strategien, einschließlich unseres Wegs

zur Dekarbonisierung. Wir berichten ebenso über die Zusammenarbeit mit unseren

Kunden und anderen Stakeholdern, um eine bessere Zukunft zu schaffen."





Der Bericht für das Jahr 2022 basiert auf den vier Säulen derUnternehmensverantwortung, welche in das Goodyear Better Future-Programmeingebettet sind: Nachhaltige Beschaffung, verantwortungsvoller Betrieb,fortschrittliche Mobilität und inspirierende Kultur. Einige der Highlights desBerichts werden im Folgenden beschrieben.Nachhaltige Beschaffung: Mit der Entwicklung eines Konzeptreifens, der zu 90Prozent aus nachhaltigen Materialien* besteht, haben Wissenschaftler undIngenieure von Goodyear weitere bedeutende Fortschritte gemacht. Das erklärteZiel ist, bis zum Jahr 2030 einen Reifen aus 100 Prozent nachhaltigenMaterialien einzuführen. Dieser Konzeptreifen besteht aus 17 nachhaltigenInhaltsstoffen, darunter vier verschiedene Arten von Ruß, die aus Biomethan,Kohlendioxid, Pyrolyseöl aus Altreifen und Pflanzenöl hergestellt werden. DesWeiteren werden Sojaöl, Reishülsenasche, Silica und biologisch erneuerbareKiefernharze eingesetzt.Verantwortungsvoller Betrieb: Goodyear hat seine Bemühungen zur Verringerung derUmweltauswirkungen fortgesetzt. Im Jahr 2022 steigerte das Unternehmen dieNutzung von Strom aus erneuerbaren Energien in seinen weltweitenProduktionsstätten auf 34 Prozent - im Jahr 2019 waren es nur drei Prozent.Fortschrittliche Mobilität: Im Jahr 2022 setzte Goodyear seinen Fokus auf dieVerbesserung der Kraftstoffeffizienz fort, indem es den Rollwiderstand um 32,9Prozent und das Reifengewicht um 9,4 Prozent für sein globales Reifenportfoliofür Endverbraucher reduzierte. Ausgangsbasis ist hier das Jahr 2005.Inspirierende Kultur: Im Jahr 2022 stieg die Zahl der Mitarbeitenden in denEmployee Resource Groups (ERGs) um sechs Prozent. ERGs sind von Mitarbeitendenselbst organisierte und geführte Gruppen, die eine vielfältige, integrativeArbeitsatmosphäre fördern, welche im Einklang mit der Mission, den Werten,Geschäftspraktiken und Zielen des Unternehmens stehen. Auch für eine der ERGsdes Unternehmens war es ein Meilensteinjahr: Das in Akron ansässige GoodyearWomen's Network (GWN) feierte 2022 sein 100-jähriges Bestehen.Der Goodyear-Bericht 2022 wurde unter Berücksichtigung der Standards der GlobalReporting Initiative (GRI) erstellt.Der Goodyear-Bericht zur Unternehmensverantwortung 2022 kann auf derGoodyear-Website zur Unternehmensverantwortung(https://corporate.goodyear.com/us/en/responsibility.html) abgerufen werden.*Ein nachhaltiges Material ist definiert als ein biobasiertes/erneuerbares,recyceltes Material oder ein Material, das unter Verwendung anderer nachhaltigerPraktiken zur Ressourcenschonung und/oder Emissionsreduzierung, einschließlichMaterialien mit Massenbilanz, hergestellt werden kann oder dazu beiträgt.