BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches hat die Einigung der Koalition zum Heizungsgesetz als überfällig bezeichnet. Es könne nun Rechtssicherheit ermöglicht werden, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Linke am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Das Parlament muss nun zügig einen Schlusspunkt unter eine Diskussion setzen, die allen Beteiligten viel abverlangt hat."

Linke sagte weiter: "Es wird sich nun das durchsetzen, was unsere Branche im Sinne einer klimaneutralen und sozialverträglichen Energiewende von Beginn an gefordert hatte. Wasserstoff und grüne Gase werden zukünftig feste Bestandteile im Wärmemarkt sein." An Technologieoffenheit führe kein Weg vorbei.