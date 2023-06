Kurz vor dem Vorstoß der Bahn war bekannt geworden, dass die EVG am Donnerstag über weitere Warnstreiks entscheiden will. "Es gibt morgen eine Vorstandssitzung, in der Streikziele neu beschlossen werden", verlautete am Mittwoch aus Gewerkschaftskreisen. Zunächst hatte die "Bild" über die Sitzung berichtet. Nach ihren Informationen wird ein Warnstreik am Dienstag kommender Woche angestrebt. Die Gewerkschaft äußerte sich dazu auf Anfrage nicht.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will den festgefahrenen Tarifkonflikt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) durch eine externe Vermittlung lösen und so weitere Streiks abwenden. "Die Deutsche Bahn (DB) hat der EVG am Mittwoch eine Schlichtung vorgeschlagen", teilte der Konzern mit. "Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden." Ob die Gewerkschaft sich auf eine Schlichtung einlässt, blieb am Mittwoch zunächst offen.

