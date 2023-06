Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - B-Ware bietet enormes Potenzial, das von vielen Händlern jedochnach wie vor unterschätzt wird. Konstantinos Vasiadis ist der Geschäftsführervon Elvinci.de und handelt seit nunmehr über 10 Jahren mit Retouren und B-Ware.Er unterstützt Händler mit Beratung und spezialisierten Softwarelösungen dabei,ihre Wertschöpfung im B-Ware-Geschäft zu optimieren. Hier erfahren Sie, was esmit den Vorurteilen gegen B-Ware wirklich auf sich hat.Ob niedrigere Preise, Nachhaltigkeit oder die Möglichkeit, neue Zielgruppen zuerschließen - Gründe für den Handel mit B-Ware gibt es viele. Da es sich umArtikel handelt, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr als Neuware verkauftwerden können, ist der Beschaffungspreis oftmals geringer. Dennoch hadern vieleHändler damit, B-Ware in ihr Sortiment aufzunehmen. "B-Ware wird manchmal fürdefekte oder minderwertige Ware gehalten oder mit Gebrauchtware verwechselt. Dasist schlichtweg falsch und beruht zu großen Teilen auf Missverständnissen undHalbwissen", erläutert Konstantinos Vasiadis. "Tatsächlich sind die Unterschiedezu Neuware meist kaum erkennbar und leicht zu beheben." Als Geschäftsführer desGroßhändlers Elvinci.de ist Konstantinos Vasiadis verantwortlich für den Handelmit Zehntausenden B-Ware-Artikeln pro Jahr und hilft anderen dabei, ihr eigenesGeschäft mit B-Ware auf- und auszubauen. Warum der schlechte Ruf von B-Wareungerechtfertigt ist, hat Konstantinos Vasiadis im Folgenden zusammengefasst.1. B-Ware ist kein Schrott, sondern oft fast so gut wie NeuwareUnter B-Ware verstehen viele Menschen noch immer stark beschädigte oder nichtmehr funktionsfähige Artikel. Doch das ist nicht der Fall. Tatsächlich handeltes sich bei B-Ware um Artikel, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr alsneuwertig oder nicht mehr im Originalzustand verkauft werden. Die Gründe reichenhierbei von leichten optischen Mängeln, wie einem Kratzer an der Front einerWaschmaschine, über beschädigte Verpackungen bis hin zu Rücksendungen vonKunden. In der Folge können die Produkte nicht mehr als Neuware angeboten werdenund werden so meist zu reduzierten Preisen verkauft, da sie zwar nicht denvollen Qualitätsstandards entsprechen, aber dennoch voll funktionsfähig sind.2. Große Wertsteigerung mit geringem EigenaufwandB-Ware bietet dadurch für Händler eine Chance, großen Mehrwert zu generieren.Werden Geräte kurzerhand repariert oder Schönheitsfehler behoben, kann eingroßer Teil des Neuwerts wiederhergestellt werden. Dies ist in vielen Fällen