Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stolberg (ots) - Als Gründer der Medi Talents GmbH unterstützt Michael Hauptgemeinsam mit seinem Team Unternehmen aus der Pflege, Pädagogik und Medizindabei, qualifizierte Bewerbungen zu generieren. Hierzu verfolgt er eine eigensentwickelte Strategie, die sich auf die Bedürfnisse der Kandidaten bezieht. DieErfolge sprechen für sich: So konnte das Team der Medi Talents GmbH bereits mehrals 500 Kampagnen betreuen und dabei über 30.000 qualitative Bewerbungen für dieUnternehmen generieren. Hier erfahren Sie, wie das Recruiting auch in Zeiten desFachkräftemangels gelingen kann.Der Fachkräftemangel im sozialen Bereich ist schon lange kein Geheimnis mehr.Schließlich entscheiden sich immer weniger Menschen für eine Anstellung inPflege- und Sozialberufen. Ein Problem, das zahlreiche Unternehmen vor dieHerausforderung stellt, ihre offenen Stellen zu besetzen, um die Verpflegungihrer Patienten zu gewährleisten. "Trotz der teils gravierenden Situation in derPflege, ist es immer noch möglich, qualifiziertes Personal für sich zugewinnen", ist sich Michael Haupt sicher. Als Gründer der Medi Talents GmbH hater es sich gemeinsam mit seinem Team zur Aufgabe gemacht, Unternehmen aus demPflege-, Pädagogik- und Medizinbereich beim Generieren qualifizierterBewerbungen zu unterstützen. Dafür setzt er auf zielgerichtete Kampagnen, diesowohl den Erwartungen guter Kandidaten gerecht werden, als auch dieAnforderungen von Unternehmen erfüllen. So konnte er bereits über 500erfolgreiche Kampagnen betreuen und mehr als 30.000 Bewerbungen für seine Kundengenerieren. Der Experte weiß damit aus eigener Erfahrung, vor welchenHerausforderungen Betriebe im sozialen Bereich heute stehen. Er ist allerdingsüberzeugt, dass es auch in Zeiten des Fachkräftemangels gelingen kann,qualifizierte Fachkräfte für sich zu gewinnen. Was es dazu braucht, hat MichaelHaupt im Folgenden zusammengefasst.Tipp 1: Mitarbeiterbedürfnisse fokussierenUm Fachpersonal aus dem Gesundheitsbereich für sich zu gewinnen, reicht es nichtmehr, mit einigen Kampagnen in den sozialen Netzwerken aufzuwarten. Stattdessenmuss der Recruiting-Prozess auf ein festes Fundament gestellt werden, das dieBedürfnisse potenzieller Kandidaten in den Fokus stellt. Fachkräfte möchten sichals wertgeschätzter Teil des Unternehmens fühlen. Jene Betriebe, die sich durcheine gelebte Unternehmenskultur auszeichnen und mit starken Werten wie Respekt,Vertrauen und Weiterbildungsmaßnahmen arbeiten, werden ungern verlassen. Sind