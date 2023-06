Köln (ots) - 70 Prozent der deutschen Kleinunternehmen nutzen eine digitale

Plattform zum Vertrieb ihrer Dienstleistungen und Produkte



GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), der Website- und Domain-Anbieter, der Unternehmen auf

der ganzen Welt zum Geschäftserfolg verhilft, hat heute die ersten Ergebnisse

einer aktuellen Umfrage veröffentlicht. Die GoDaddy Data Observatory untersucht

Jahr für Jahr die aktuelle Situation von Kleinunternehmen weltweit,

einschließlich Deutschland. Die zentrale Erkenntnis: Das deutsche

Kleinunternehmertum wird zunehmend von jüngeren, digitalaffinen Menschen geprägt

und gestaltet.



Unter anderem ergab die Umfrage, dass 46 % der weltweit befragten

Kleinunternehmen ihr Business mindestens vor einem Jahr bzw. vor höchstens fünf

Jahren gegründet haben. In Deutschland liegt dieser Anteil bei 39 %. Sobald die

Gründung abgeschlossen ist, geht es darum, das Geschäft bekannt zu machen - und

diese Schritte erfolgen in Deutschland verstärkt im Internet. Dazu gehören laut

Umfrage vor allem die Erstellung einer Website (27 %), die Gestaltung eines

Firmenlogos (24 %) und das Eröffnen von Social-Media-Profilen (22 %).





Die GoDaddy-Umfrage zeigt also, dass Unternehmer:innen die Bedeutung einerOnline-Präsenz erkannt haben. Weltweit gaben zudem 64 % der befragtenKleinunternehmer:innen an, dass bis zu 50 % ihres Jahresumsatzes aus demOnline-Verkauf stammen, in Deutschland sind es 67 %. Weitere 70 % derUmfrageteilnehmer in Deutschland nutzen zudem eine digitale Plattform, um ihreProdukte oder Dienstleistungen zu vertreiben - sei es eine Unternehmenswebsite,ein eigener Online-Shop, eine E-Commerce-Plattform oder eine Kombination daraus.Laut der Erhebung, an der fast 500 Entscheidungsträgerinnen undEntscheidungsträger in kleinen Unternehmen mit Sitz in Deutschland teilnahmen,gehören 37 % der Kleinunternehmer:innen zur Generation Z (18 bis 24 Jahre alt),während 33 % zu den Millennials (25 bis 39 Jahre alt) zählen. Demnach sind 70 %aller Kleinunternehmer:innen in Deutschland, die bis zu 50 Mitarbeiterbeschäftigen, unter 40 Jahre alt."Kleinunternehmen in Deutschland sind jung, erfolgreich und zunehmend digital.Unsere Aufgabe bei GoDaddy ist es, dafür zu sorgen, dass jeder Gründer und jedeGründerin die richtigen Tools zur Hand hat, um von Beginn an für potenzielleKund:innen sichtbar zu sein - sei es mit der eigenen Website, einem Onlineshopoder in den sozialen Netzwerken", erklärt Alexandra Anderson,Marketingdirektorin bei GoDaddy Deutschland.--Über die GoDaddy-UmfrageDie GoDaddy Data Observatory wurde im März 2023 von Advanis in Brasilien,Kolumbien, Deutschland, Indien, Mexiko, den Philippinen, Singapur, Spanien,Thailand und den Vereinigten Staaten durchgeführt. Befragt wurden Inhaberinnenund Inhaber von Kleinunternehmen mit maximal 50 Beschäftigten. Für die Studiewurden insgesamt 4.682 Unternehmerinnen und Unternehmer befragt, darunter 480 inDeutschland. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.godaddy.comÜber GoDaddyGoDaddy hilft Millionen von Unternehmer:innen auf der ganzen Welt bei derGründung, dem Wachstum und der Skalierung ihrer Unternehmen. Menschen kommen zuGoDaddy, um ihrer Business-Idee einen Namen zu geben, eine professionelleWebsite zu erstellen, Kund:innen zu gewinnen, ihre Produkte und Dienstleistungenzu verkaufen und Zahlungen online und persönlich entgegenzunehmen. Diebenutzerfreundlichen Tools von GoDaddy helfen Kleinstunternehmer:innen, ihrBusiness von einem einzigen Ort aus zu steuern - und die Experten von GoDaddystehen ihnen dabei rund um die Uhr zur Seite. Um mehr zu erfahren, besuchehttp://www.GoDaddy.com .Pressekontakt:Timm Leibfried+ 49 1577 68 300 48mailto:timm@yps.agencyhttp://www.yps.agencyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122648/5545647OTS: GoDaddy Deutschland GmbH