Sven Thölen von RADIO NRW neu in den dpa-Aufsichtsrat gewählt (FOTO)

Hamburg (ots) - Sven Thölen ist neues Mitglied im Aufsichtsrat der dpa Deutsche

Presse-Agentur. Bisher war der Geschäftsführer der RADIO NRW GmbH kooptiertes

Mitglied. Neu in das Gremium kooptiert wurde Dr. Nadja Scholz,

Programmdirektorin bei der Deutschen Welle. Beide Veränderungen gab Deutschlands

größte Nachrichtenagentur heute nach ihrer 74. Gesellschafterversammlung in

Hamburg bekannt.



Nach Ablauf ihrer turnusgemäßen dreijährigen Amtszeit scheidet die bisherige

Schriftführerin Gerda Meuer (Deutsche Welle) aus dem Aufsichtsrat aus und

verabschiedet sich in den Ruhestand. David Brandstätter (Main-Post), seit 2014

Vorsitzender des Gremiums, Daniel Schöningh (Münchener Zeitungs-Verlag) und

Johannes Werle (Rheinische Post Mediengruppe) wurden für weitere drei Jahre in

den Aufsichtsrat der dpa gewählt. Neuer Schriftführer ist Dr. Stephan Kolschen

(Ernst Brune GmbH).