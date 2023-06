Prosimo revolutioniert den MCN-Markt, indem es Multi-Cloud-Konnektivität kostenlos macht

Prosimo demokratisiert MCN, befreit Cloud-Ingenieure von der Komplexität der Konnektivität, verlagert den Fokus auf Anwendungs- und Service-Netzwerke und lenkt die Zeit auf höherwertige Ergebnisse wie die Modernisierung von Anwendungen, die Einhaltung von Richtlinien und die Kontrolle der Cloud-Kosten.

Unternehmen, die Prosimo MCN-Lösungen einsetzen, erzielen Einsparungen von 30-50 % bei den Gesamtbetriebskosten, die sich auf Millionen von Dollar belaufen. Fortune-500-Finanzdienstleister, die sich frühzeitig für die MCN Foundation entschieden haben, bestätigen einen Wert von mindestens 100.000 US-Dollar, der die kommerziellen Alternativen übertrifft.

MCN Foundation reduziert die Verwaltung der Cloud-Konnektivität von Wochen auf Minuten mit Kernfunktionen: Nahtloses Onboarding, Cloud-Erkennung, VPC/VNET-Konnektivität, Zugriffsrichtlinien und Echtzeit-Fehlerbehebung in jeder Cloud.

SAN JOSE, Kalifornien, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Prosimo bringt Prosimo MCN Foundation auf den Markt, eine branchenweit bahnbrechende, kostenlose Multi-Cloud Networking-Lösung, die auf seiner Cloud-Native Full Stack Platform basiert. Prosimo wurde von Fortune-500-Finanzdienstleistern und namhaften Unternehmen für seine außergewöhnliche Cloud-native Architektur ausgezeichnet. Das Angebot der MCN Foundation wurde aufgrund seiner Möglichkeit, im Vergleich zu kommerziellen Alternativen erhebliche Kosteneinsparungen von mehr als 100.000 US-Dollar zu erzielen, gelobt. Mit dieser Lösung können Unternehmen auf fortschrittliche MCN-Lösungen von Prosimo umsteigen, die eine bemerkenswerte Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) um 30-50 % ermöglichen, was zu Einsparungen in Millionenhöhe führen kann.

Weitere Informationen über die MCN Foundation: www.prosimo.io/getmcn

Die MCN Foundation beschleunigt die Cloud-Einführung

Unternehmen durchlaufen drei Schlüsselphasen auf ihrem Weg in die Cloud. Phase 1 beinhaltet die Einrichtung einer zuverlässigen Konnektivität. In Phase 2 verlagert sich der Fokus auf die Unterstützung von Anwendungen und Diensten, die diese Konnektivität nutzen. In Stufe 3 schließlich profitieren die Unternehmen effektiv von den Vorteilen einer skalierbaren Cloud-Einführung. Die derzeitigen MCN-Lösungen bedeuten für Unternehmen eine übermäßige zeitliche und finanzielle Belastung aufgrund ihrer Komplexität, der mangelnden Konzentration auf Anwendungen/Dienste, nicht cloud-nativer Betriebsmodelle und hoher Lizenzgebühren für Stufe 1. Diese Faktoren behindern weiterhin das Wachstum des Marktes für Multi-Cloud-Netzwerke und verlangsamen die Cloud-Migration.