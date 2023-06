Koalition klärt offene Fragen beim Heizungsgesetz

(Berichtigt wird in der Meldung vom 27. Juni, 15.24 Uhr, und der Wiederholung um 15.26 Uhr, im neunten Absatz: "Zugleich gilt eine Kappungsgrenze: Die Monatsmiete soll sich durch eine neue Heizung nicht um mehr als 50 Cent je Quadratmeter Wohnfläche erhöhen dürfen. Kommen weitere Modernisierungsmaßnahmen hinzu, können es wie bisher zwei bis drei Euro werden."

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ampel-Koalition hat eine Einigung über wichtige Fragen beim Heizungsgesetz erzielt. Bald soll es Klarheit für Millionen von Hausbesitzern und Mietern geben, was genau auf sie zukommt. Am frühen Dienstagmorgen wurden sich die Unterhändler von SPD, Grünen und FDP nach langem Hin und Her einig. Der Gesetzentwurf soll entsprechend geändert werden.