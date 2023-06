Der E-Commerce-Marktplatz-Betreiber profitierte ungemein vom Ausbruch der Corona-Pandemie, das Wertpapier konnte von rund 600 auf 2020 US-Dollar bis Anfang 2021 zulegen. Doch seit Juni selben Jahres hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt, die Aktie fiel in den darauf folgenden Monaten zunächst auf 1.000 US-Dollar zurück und bis Sommer letzten Jahres schließlich auf 600,68 US-Dollar. Dieses Spektakel ging mit einer fünfwelligen Impulswelle einher. Seit den letztjährigen Tiefständen konnte eine Erholung zurück in den Widerstandsbereich von 1.320 US-Dollar vollzogen werden, aber lediglich in drei Wellen, womit eine gewöhnliche Konsolidierung vorliegt. Aus technischer Sicht könnte nun neuerliche Jahrestiefs anstehen.

Aktie tendiert talwärts