FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zur Wochenmitte den Sprung zurück über die runde Marke von 16 000 Punkten nur knapp verpasst. Im Tageshoch fehlten dem Index hierfür nur wenige Punkte. Nach den jüngsten Kursverlusten nutzten Anleger die niedrigeren Notierungen zu Käufen. Zum Handelsende legte der Dax am Mittwoch um 0,64 Prozent auf 15 949,00 Zähler zu. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es sogar um 1,21 Prozent auf 27 220,45 Zähler hoch.

"Bereits gestern haben sowohl der Dax als auch die wichtigsten Indizes in New York ihren mehrtägigen Abwärtstrend beendet", sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Der Dax könne die Erholung in den kommenden Tagen zu einer Rally ausbauen, auch neue Rekordstände seien möglich. Der Experte verwies auf eine ähnliche Entwicklung Anfang Juli vergangenen Jahres./bek/he