Neuer Anlauf?

Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns verpasste es zuletzt, sich aus dem kurzfristigen Abwärtstrend zu befreien. Nach dem erfolgreichen Test einer eminent wichtigen Unterstützung könnte Rheinmetall nunmehr einen erneuten Anlauf unternehmen, den Würgegriff der Korrektur zu lösen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es unter anderem „[…] Der […] Chart verdeutlicht die aktuell spannende Konstellation. Mit dem Heranlaufen an den markanten Widerstandsbereich von 260 Euro ist die Erholung in eine wichtige Phase eingetreten. Für Rheinmetall gilt es nun! Aus charttechnischer Sicht muss es für die Aktie nun rasch über die 260 Euro gehen. Anderenfalls könnte das große Zittern beginnen. Die aktuelle Verfassung des Gesamtmarktes mahnt bereits zu Vorsicht. Rheinmetall muss Rücksetzer unter die 240 Euro / 234 Euro unter allen Umständen vermeiden, anderenfalls könnte es auf der Unterseite noch einmal eng werden.“

Die Aktie scheiterte am Widerstandsbereich um 260 Euro und damit gleichzeitig am kurzfristigen Abwärtstrend (grün dargestellt). Das erhoffte Kaufsignal blieb aus. Stattdessen entwickelte sich auf der Unterseite Momentum. Einsetzende Gewinnmitnahmen drückten Rheinmetall rasch in Richtung der zuletzt thematisierten Unterstützungszone 240 Euro / 234 Euro.

In dieser Phase war es wichtig, dass diese Zone dem Druck Stand halten konnte. Anderenfalls wären womöglich die 220 Euro ins Spiel gekommen. So aber bestätigte die Zone einmal mehr ihre Relevanz.

Aktuell läuft Rheinmetall erneut in Richtung 260 Euro. Gelingt der Aktie dieses Mal der Ausbruch. Womöglich werden bereits die nächsten Handelstage Aufschluss darüber geben. Ein Ausbruch über die 260 Euro würde der Aktie sofort die Tür in Richtung Doppeltop (280 Euro) öffnen.