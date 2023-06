BONN (dpa-AFX) - Ein Gericht hat einen Verstoß des Bundes bei der Ausgestaltung seines Portals mit Infos rund um Gesundheit festgestellt. Dem Kläger, einem Verlag, stehe ein Unterlassungsanspruch zu, teilte das Landgericht Bonn am Mittwoch mit. Der Wort & Bild Verlag mit Sitz in Bayern, der unter anderem die "Apotheken Umschau" publiziert, hatte geklagt, auch weil er in dem Angebot des Bundes ("gesund.bund.de") eine Konkurrenz zu Verlagshäusern sieht, die ebenfalls Portale zu Gesundheit anbieten.

Das Gericht teilte mit: "Ein Großteil der auf dem Portal eingestellten Artikel überschreitet nach der Begründung der Kammer die Grenzen des zulässigen staatlichen Informationshandelns. Diese Artikel enthalten keinerlei Hinweise zu akuten Gefahrensituationen, sondern allgemeine Informationen wie ein Gesundheitslexikon oder Tipps und Ratschläge für ein gesundes Leben." Um seinen staatlichen Aufgaben und Fürsorgepflichten gegenüber den Bürgern gerecht zu werden, bedürfe es eines solchen Portals des Bundes nicht. Das Gericht sieht auch den Punkt der Konkurrenz zu privaten Anbietern und führte zudem das Gebot der Staatsferne an.