PHBS UK Campus Feiert Das 125. Jubiläum Der Peking University

Im Rahmen der Feier wurde ein Forum mit dem Titel „Neue Herausforderungen Und Neue Anforderungen An Wirtschaftsstudien Im Hochschulwesen" abgehalten, das weltweit mehr als 200 Wissenschaftler und Teilnehmer renommierter Universitäten und Institutionen angelockt hat. Zu den Teilnehmern zählten Vertreter der University of Oxford, der London School of Economics and Political Science, der University College London, der University of Bristol, der China Construction Bank London Branch und desQS World University Rankings Education Consulting Research Institutes.

Während der Eröffnungsausführungen hob Professor Wen Hai, der Gründungsdekan von PHBS, die kollaborativen Bemühungen hervor, die den PHBS-UK Campus in den letzten fünf Jahren geprägt haben. Er betonte die integrale Rolle des Campus bei der Förderung der Internationalisierungsziele der PKU und PHBS, sowie die Förderung des akademischen Austausches zwischen China, Großbritannien und Europa.

Nach den Eröffnungsbemerkungen wurde das Forum mit Grundsatzreden fortgeführt, die von renommierten Fachleuten und Experten in ihren jeweiligen Bereichen gehalten wurden. Frau Rebecca Leung, Direktorin von Greater China Affairs der HSBC, reflektierte die langjährige Unterstützung von PKU und PHBS durch die HSBC, sowie die Bedeutung der Förderung des Sino-Britischen-Austausches. Daniel Kahn des QS World University Rankings präsentierte die rückläufige Nachfrage hinsichtlich der internationalen Business-Ausbildung unter chinesischen Studenten.

Im Anschluss an die Grundsatzrede ermöglichte das Forum Diskussionen zwischen Gelehrten und Gästen und untersuchte aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Herausforderungen und Chancen der Business-Ausbildung. Professor Soumitra Dutta, Dekan der Saïd Business School der University of Oxford, betonte die Notwendigkeit, sich an die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und Big Data-Wissenschaft anzupassen. Professor Neil Mclean, Direktor der Abteilung für Sprache und Kommunikation bei der London School of Economics and Political Science, betonte die Bedeutung des Verständnisses und des gegenseitigen Lernens zwischen verschiedenen Kulturen in der Unternehmensausbildung, während Professor Alessandro Spano, Direktor des China Centers des University College London, die Notwendigkeit einer kulturübergreifenden Bildung betonte. Herr Aimin Yang, Generaldirektor der China Construction Bank London, betonte die Bedeutung der Kultivierung von Unternehmenstalenten. Professor Palie Smart, Dekan der School of Management der University of Bristol betonte die Notwendigkeit einer interdisziplinären Ausbildung und Zusammenarbeit.

Professor Pengfei Wang, stellvertretender Dekan der Peking University Shenzhen Graduate School und Dekan der PHBS, schloss die Konferenz ab. Er betonte die Bedeutung der Diskussion hinsichtlich der Herausforderungen, denen sich die betriebliche Ausbildung zu Beginn der vierten industriellen Revolution gegenübersehen.

Die Abschlussrede, die von Professor Paolo Tasca von University College London und Mitbegründer von DLT Science Foundation gehalten wurde, gab den Zuschuss der Stiftung zur Unterstützung der Finanztechnologie und der Blockchain-Forschung von PHBS-UK bekannt.

Ein weiterer Höhepunkt der Jubiläumsfeier war ein Vortrag mit dem Titel „Chinas Wirtschaft: Aktuelle Situation Und Zukunft", der vonProfessor Wen Hai gehalten wurde und viele Besucher anzog. Professor Hai teilte seine Einsichten in die makroökonomischen Aussichten von China, sowie die potenziellen Herausforderungen seines zukünftigen Wachstums mit.

Die Jubiläumsfeier bot Studenten, Gelehrten, Fakultäten und Absolventen einen passenden Moment, um die Leistungen der PHBS-UK und der Peking Universität zu feiern, sowie die neuen Herausforderungen für Wirtschaftsstudien in der Hochschulbildung im Auge zu behalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141700/The_Anniversary_Forum.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141701/Professor_Hai_a_lecture_Chinese_economy.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/phbs-uk-campus-feiert-das-125-jubilaum-der-peking-university-301866034.html