Wellcome und die Gates Foundation finanzieren die Spätphase der Entwicklung eines Tuberkulose-Impfstoffkandidaten, der der erste in 100 Jahren sein könnte, wenn er sich als wirksam erweist

Tuberkulose ist eine der tödlichsten Krankheiten der Welt, an der täglich etwa 4.300 Menschen sterben, zumeist Menschen, die in Armut leben.

Im Jahr 2021 erkrankten schätzungsweise 10,6 Millionen Menschen an Tuberkulose und 1,6 Millionen starben daran – etwa 4.300 Menschen pro Tag. Die Krankheit betrifft vor allem Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, und die am stärksten gefährdeten Menschen leben häufig in Armut, unter schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen und sind unterernährt. Man geht davon aus, dass bis zu einem Viertel der Weltbevölkerung an latenter Tuberkulose erkrankt ist. Dabei handelt es sich um einen Zustand, in dem eine Person mit dem Bakterium, das Tuberkulose verursacht, infiziert ist, aber keine Symptome aufweist und das Risiko besteht, dass sich eine aktive Tuberkuloseerkrankung entwickelt.

„Obwohl Tuberkulose heilbar ist, bleibt sie eine der häufigsten Todesursachen in Südafrika", sagte Nomathamsanqa Majozi, Leiterin des öffentlichen Engagements beim Africa Health Research Institute. „In dem Gebiet, in dem ich lebe und arbeite, hat mehr als die Hälfte aller Menschen irgendwann in ihrem Leben TB gehabt oder wird sie haben. Die Folgen sind verheerend, sowohl auf persönlicher als auch auf gemeinschaftlicher Ebene. M72 gibt uns neue Hoffnung für eine TB-freie Zukunft."

Zur Unterstützung der klinischen M72-Phase-III-Studie, die schätzungsweise 550 Millionen US-Dollar kosten wird, stellt Wellcome bis zu 150 Millionen US-Dollar zur Verfügung, und die Gates-Stiftung wird den Rest, etwa 400 Millionen US-Dollar, finanzieren.

„TB ist nach wie vor eine der tödlichsten Infektionskrankheiten der Welt", sagte Julia Gillard, Vorsitzende des Vorstands von Wellcome. „Die Entwicklung eines erschwinglichen, leicht zugänglichen Impfstoffs für Erwachsene und Jugendliche würde die Wende im Kampf gegen Tuberkulose bedeuten. Philanthropie kann ein Katalysator sein, um den Fortschritt voranzutreiben, wie die Finanzierung des M72-Impfstoffs zeigt, der ein potenzielles neues Instrument zur Vorbeugung gegen eskalierende Infektionskrankheiten darstellt, um die am stärksten Betroffenen zu schützen. Nachhaltige Fortschritte im Kampf gegen Tuberkulose und andere Krankheiten hängen von globaler Zusammenarbeit, finanzieller Unterstützung und politischem Willen ab. Durch die Zusammenarbeit mit Gemeinden und Forschern in Ländern mit einer hohen Krankheitslast können wir der Beseitigung der Tuberkulose als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit einen Schritt näherkommen."