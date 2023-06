Einzigartige Integration der next generation Whistleblowing-Plattform SpeakUp® in die CRISAM® GRC-Plattform (FOTO)

Hamburg (ots) - People Intouch, der führende Anbieter von

Whistleblowing-Lösungen, und CRISAM®, die innovative GRC-Software, freuen sich,

ihre strategische Partnerschaft bekannt zu geben, um eine bahnbrechende

Integration von Whistleblowing-Funktionen in die leistungsstarke Governance-,

Risiko- und Compliance-Plattform von CRISAM® zu ermöglichen.



In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend mit Risiken und behördlichen

Kontrollen konfrontiert sind, zielt die Zusammenarbeit zwischen People Intouch

und CRISAM® darauf ab, Unternehmen mit passenden Werkzeugen auszustatten. Damit

sollen Risiken effektiv identifiziert, verwaltet und gemindert werden.

Gleichzeitig kann mit SpeakUp® & CRISAM® ein sicheres und ethisches

Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter bereitgestellt werden.