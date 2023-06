EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte, dass die Leitzinsen im Währungsraum voraussichtlich weiter steigen werden. US-Notenbankchef Jerome Powell unterstrich, dass die Zentralbank nach starken Zinsanhebungen in den vergangenen 15 Monaten jetzt etwas vorsichtiger vorgehe. Weitere Straffungen schloss aber auch er nicht aus.

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit moderaten Aufschlägen beendet. Der ATX ging 0,52 Prozent höher mit 3097,95 Punkten aus dem Handel. Der marktbreitere ATX Prime legte 0,47 Prozent auf 1571,52 Zähler zu. Im Fokus der Anleger stand ein Notenbankertreffen im portugiesischen Sintra.

Die Geldmenge in der Eurozone wuchs im Mai erneut schwächer. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das ist die niedrigste Rate seit Mitte 2014. Im Vormonat hatte das Wachstum 1,9 Prozent betragen. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einer Abschwächung auf 1,5 Prozent gerechnet.

Zu den österreichischen Einzelwerten gab es nur wenige Meldungen. Der Anlagenbauer Andritz gab einen größeren Auftrag in Italien bekannt. Auftraggeber ist eine Papierfabrik von DS SMITH. Die Titel legten am Ende um 0,6 Prozent zu.

Die OMV-Aktie gewann 0,3 Prozent. Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern hat von den Behörden in Norwegen die Genehmigung für die Entwicklung und den Betrieb des Gasfeldes Berling in der Nordsee bekommen.

Deutliche Verluste gab es bei den Lenzing-Titeln, die um 8,6 Prozent nachgaben. Analysten von Warburg bestätigten zudem ihre Kaufempfehlung für die Aktien von UBM, genauso wie ihr Kursziel von 39 Euro. Die Aktien schlossen unbewegt bei 26,50 Euro./spo/sto/APA/stw