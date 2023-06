EGO gibt neue Partnerschaft mit John Deere bekannt

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das komplette Sortiment an Rasenmähern, Laubbläsern, Trimmern, Kantenschneidern, Kettensägen und Schneebläsern von EGO ab Herbst 2023 bei Händlern von John Deere in den Vereinigte Staaten und Kanada erhältlich sein. Diese Zusammenarbeit wird es Kunden ermöglichen, bequem über das umfangreiche Netzwerk von John Deere, das für sein Engagement für Exzellenz und Kundenservice bekannt ist, auf die innovativen und leistungsstarken Produkte von EGO zuzugreifen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit John Deere, um unsere erstklassige Batterieplattform einem noch größeren Kundenkreis anbieten zu können", verkündete Mike Clancy, CEO von Chervon North America, der Muttergesellschaft von EGO. „Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein für unser Vorhaben dar, die Branche für Outdoor-Elektrogeräte zu revolutionieren und nachhaltige Lösungen ohne Kompromisse für Verbraucher in ganz Nordamerika anzubieten."

Die Verfügbarkeit der erstklassigen Produkte von EGO bei Händlern von John Deere ab Herbst 2023 eröffnet ein aufregendes neues Kapitel für beide Unternehmen. Die Kunden können sich darauf freuen, die batteriebetriebene Ausrüstung von EGO direkt neben der renommierten Auswahl an Land- und Outdoor-Maschinen von John Deere zu finden.

Informationen zu Chervon und EGO

Chervon, ein Branchenführer für Lithium-Ion Outdoor Power Equipment (OPE) und Elektrowerkzeuge, ist die Muttergesellschaft von EGO. Die Produkte des Unternehmens werden in mehr als 100 Ländern verkauft und werden weiterhin bei Lowe's, ACE Hardware und weiteren autorisierten Händlern erhältlich sein. Seit der Markteinführung im Jahr 2014 ist EGO zur Nummer 1 unter den Marken für batteriebetriebene Outdoor-Elektrogeräte geworden und versorgt den Markt kontinuierlich mit völlig neuen Innovationen, während die eigenen Produkte mit einer branchenführenden Leistung überzeugen. Mit mehr als 70 Werkzeugen auf Basis der ständig wachsenden 56 V ARC Lithium-Plattform wird EGO weiterhin die Zukunft der OPE-Industrie mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie online bei EGO unter egopowerplus.com.

Informationen zu John Deere

Deere & Company (www.Deere.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Land-, Rasen-, Bau- und Forstausrüstung. Deere hilft Kunden dabei, die Grenzen des Möglichen auf eine produktivere und nachhaltigere Art und Weise zu verschieben, um im Leben voranzukommen. Ihre technologiebasierten Produkte, darunter der autonome John Deere 8R Traktor, See & Spray und E-Power Backhoe, sind nur ein paar der Möglichkeiten, wie sie dazu beitragen, den weltweit steigenden Bedarf an Nahrung, Unterkunft und Infrastruktur zu decken. Deere & Company bietet ebenso Finanzdienstleistungen über John Deere Financial an.

Weitere Informationen zu Deere & Company finden Sie auf ihrer Webseite unter www.deere.com.

