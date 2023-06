Gesellschaft für Weiterbildung übernimmt DIE NEUE SCHULE aus Berlin

Berlin (ots) - DIE NEUE SCHULE GbR ist seit Mai 2023 Teil der Gesellschaft für

Weiterbildung mbH (GfW). Mit dem jüngsten Zuwachs unterstreicht die von Shervin

Zamani Alai geführte Bildungsholding einmal mehr ihren Anspruch, die soziale

Mobilität der Gesellschaft durch die Bereitstellung von Bildungsangeboten zu

fördern.



1984 wurde DIE NEUE SCHULE in Charlottenburg gegründet, und sie zählt heute zu

den großen und bekannten Sprachschulen in Berlin. Sowohl in Präsenz als auch

online bietet die Sprachschule ein vielseitiges Spektrum an Sprachkursen für

Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Italienisch und Spanisch an, die von

erfahrenen Muttersprachler:innen geleitet werden. Darüber hinaus hat sich die

Sprachschule zudem auf Sprachangebote für den Bildungsurlaub spezialisiert.