Guangxi Yulin richtet Kulturveranstaltungen des Duanwu Festival 2023 aus

YULIN, China, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Drachenboote rasten unter der Sommersonne über den Fluss, während die Zuschauer an den Ufern schrien und die Trommeln auf den Booten dröhnten. Dies war Teil der Begeisterung bei der Drachenboot-Einladung "Shui Yun Jing Du", die am Nachmittag des 20. Juni in Yulin in der autonomen Region Guangxi Zhuang stattfand. Am gleichen Tag fand im Yulin Garden Expo Park die Eröffnungszeremonie des "Dragon of Duanwu, Tides of Yulin" 2023 Yulin City Duanwu Cultural Carnival und der Mid-year Joyful Life and Happy Shopping Kampagne statt.

In diesem Jahr wird das traditionelle chinesische Fest des Duanwu Festivals am 22. Juni begangen. Die Verkostung von Zongzi-Klebereisknödeln, der Genuss von immateriellem Kulturerbe und das Anschauen von Drachenbootrennen sind seit langem traditionelle Duanwu-Bräuche in Yulin, die von den Einheimischen geliebt werden. Zwischen dem 20. und dem 24. Juni fanden in der Stadt Yulin rund ein Dutzend Veranstaltungen statt, darunter das Drachenbootrennen "Shui Yun Jing Du", der Basar für immaterielles Kulturerbe "Yulin Style, China Chic" und die Eröffnungszeremonie für den Nachtmarkt des Guangxi Culture Tourism Consumption Night Market 2023 (Yulin - Hauptmarkt). Verschiedene Kreise, Städte und Bezirke von Yulin sponserten und organisierten zeitgleich einzigartige kulturelle, touristische und kommerzielle Veranstaltungen, insgesamt mehr als 25 Aktivitäten, wie dasPublicity Department of Yulin Municipal Government mitteilte.