ION Energy meldet Änderung und Anpassung der Vereinbarung über den Erwerb des Lithium-Pegmatit-Projekts Bliss Lake

Toronto, Ontario--(28. Juni 2023) / IRW-Press / ION Energy Limited (TSXV: ION) (OTCQB: IONGF) (FWB: 5YB) („ION“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/) hat die Vereinbarung über den Erwerb des Lithium-Pegmatit-Projekts Bliss Lake in den kanadischen Nordwest-Territorien („Bliss Lake“) geändert und neu gefasst (die „A&R-Vereinbarung“). Der Erwerb von Bliss Lake durch das Unternehmen wurde ursprünglich in einer Pressemeldung vom 11. Mai 2023 (die „Erwerbsmitteilung“) angekündigt.

Der Abschluss der A&R-Vereinbarung diente der Klärung bestimmter Bedingungen der ursprünglichen Vereinbarung und der Transaktion. Infolge der Änderungen besteht die unmittelbare Gegenleistung für den Erwerb gemäß den Bedingungen der A&R-Vereinbarung aus einer einzigen Tranche von Unternehmensaktien im Wert von 128.571 $ (angenommener Wert von 0,25 $ je Aktie). Die unveränderten Transaktionsbedingungen sehen auch eine aufgeschobene aktienbasierte Gegenleistung an die Verkäufer vor, falls die Analyseergebnisse der Explorationsarbeiten auf Bliss Lake die festgelegten Schwellenwerte für den Lithiumoxidgehalt erreichen, sowie eine Barzahlung im Falle der Veröffentlichung einer Mineralressourcenschätzung bei Bliss Lake, die die festgelegten Kriterien erfüllt.

„ION Energy freut sich sehr, dass das Unternehmen die Kaufbedingungen für das vielversprechende Pegmatitprojekt im äußerst höffigen Pegmatitfeld Yellowknife in dieser entscheidenden Phase der Elektrifizierung der Welt und der Stärkung der Versorgung mit Batteriemetallen neu aushandeln konnte. Die Exploration soll noch in diesem Sommer beginnen. Das ION-Team freut sich auch über die jüngste Absichtserklärung zwischen den Regierungen der USA und der Mongolei, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in Bezug auf kritische Metalle voranzutreiben. Die langfristige Vision von ION Energy, die Batteriemetallversorgung in Asien durch unser Vorzeigeprojekt in der Mongolei zu transformieren, bietet unseren Aktionären auch weiterhin ein starkes Wertversprechen“, so CEO und Direktor Ali Haji.