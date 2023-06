Lo.Li. Pharma International und seine internationalen Partner erzielen einen neuen Weltrekord, um das Bewusstsein für innovative Optionen zur Behandlung von PCOS und Unfruchtbarkeit zu steigern

KOPENHAGEN, Dänemark, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ – Die Jahrestagung der Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) wurde Zeuge eines historischen Ereignisses, als Menschen aus aller Welt sowohl persönlich als auch online zusammenkamen, um den Weltrekord für den gleichzeitigen Konsum von Inositol durch die höchste Anzahl von Menschen aufzustellen. Ziel der rekordverdächtigen Veranstaltung war es, das Bewusstsein für nicht-pharmakologische Optionen zur Behandlung des polyzystischen Ovarsyndroms (PCOS) und der Unfruchtbarkeit zu steigern. Die Initiative unter der Leitung von Meg Sweeney, Global Marketing Manager bei Lo.Li. Pharma International, hat Menschen aus verschiedenen Regionen, darunter China, die Philippinen, ganz Europa und Kanada, erfolgreich in ihren Bann gezogen und die globale Bedeutung des Anliegens unterstreichen.