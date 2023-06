King Street und Bowery erweitern europaweite Last-Mile-Logistik-Immobilienplattform

LONDON, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- King Street Capital Management („King Street"), ein führendes globales Investmentunternehmen für alternative Anlagen, und Bowery, eine auf europäische Logistikimmobilien spezialisierte Investment- und Asset-Management-Firma, haben ihr Portfolio an urbanen Last-Mile-Logistikimmobilien durch ihr Joint Venture Voyage erweitert. Die kürzlich gestartete Plattform, die sich auf liquide Märkte in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden konzentriert, umfasst 10 Objekte mit einer Fläche von insgesamt 120.000 Quadratmetern in fünf Märkten.

Paul Brennan, Managing Director und Co-Head of Real Estate bei King Street, sagte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Bowery und die Einführung dieser gesamteuropäischen Last-Mile-Plattform, um das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in diesem Sektor anzugehen und in europäische Kernmärkte zu expandieren. Nach den Marktverschiebungen im vergangenen Jahr möchten wir von der Preiskorrektur in diesem Bereich profitieren, trotz starkem konjunkturellem Rückenwind und integrierter Verlustabsicherung durch die Bündelung von Last-Mile-Assets."

Im Rahmen der Plattform arbeitet das europäische Immobilienteam von King Street eng mit Bowery zusammen. Das Unternehmen wurde von Jean-Marie Caillon gegründet, der als ehemaliger Managing Director für Akquisitionen in Europa bei Logicor ein Team erfahrener Logistikimmobilienexperten leitet, das für die Beschaffung, den Erwerb und die Verwaltung der Vermögenswerte im Auftrag von Voyage zuständig ist.

„Neben dem anhaltenden Wachstum des E-Commerce, das effiziente Logistiklösungen erfordert, haben wir gesehen, dass die Lieferketten auf die internationalen Herausforderungen mit der Verlagerung von Tätigkeiten und kurzfristigen Lagerbeständen reagieren, was den verfügbaren Bestand an Logistikanlagen weiter belastet", fügte Caillon hinzu. „Da diese Marktdynamik anhält, glauben wir, dass es reichlich Gelegenheit gibt, den europäischen Logistiksektor zu unterstützen, indem wir Bowerys umfassende operative Erfahrung mit King Streets Underwriting-Expertise und Umsetzungskapazität kombinieren."

Voyage ist bestrebt, das Unterangebot in den Zielregionen auszugleichen und durch proaktives Asset Management und Sanierungsmaßnahmen einen Anstieg der Marktmieten zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der ESG-Bilanz von Immobilien über eine vollständig integrierte Plattform liegt. Voyage möchte aus seiner Fähigkeit Kapital schlagen, eine rasche und sichere Abwicklung in Verbindung mit kreativen Lösungen für den Liquiditätsbedarf von Anbietern bereitzustellen. Seit seiner Gründung hat Voyage Vermögenswerte in Paris und Lille, Frankreich, sowie in verschiedenen etablierten Märkten in Deutschland erworben. Voyage baut seine Präsenz durch Investitionen in etablierten europäischen Logistikzentren weiter aus und erweitert so strategisch das Portfolio in liquiden Kernmärkten.

Informationen zu King Street

King Street ist eine im Jahr 1995 gegründete globale Investmentgesellschaft für alternative Anlagen, die rund 22 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten in öffentlichen und privaten Märkten verwaltet. Das Unternehmen verbindet rigorose Grundlagenforschung mit taktischem Handel und differenzierten Beschaffungskapazitäten, um unverstandene und komplexe Anlagechancen in allen Anlageklassen und auf allen Ebenen der Kapitalstruktur zu identifizieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.kingstreet.com.

Informationen zu Bowery

Bowery wurde 2020 gegründet und ist ein europaweit tätiges Investment- und Asset-Management-Unternehmen, das das gesamte Spektrum der Logistikimmobilien abdeckt. Bowery unterhält Niederlassungen in London und Paris. Weitere Informationen finden Sie auf www.boweryeurope.com

