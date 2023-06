GMF CAPITAL ACQUIRES MOTORSPORT NETWORK MEDIA LLC

NEW YORK, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- GMF Capital (GMF), das Family Office von Gary Fegel und ein führendes privates Investmentunternehmen, gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Motorsport Network Media LLC (MSNM), einer globalen digitalen Medienplattform im Motorsport- und Automobilbereich, für eine ungenannte Summe abgeschlossen hat.

GMF Media hält die Mehrheitsbeteiligung an der World's Largest Motorsport Racing und Automotive Digital Platform

Die Bedingungen der Übernahme sehen vor, dass GMF Media, eine Tochtergesellschaft von GMF Capital, die Mehrheitsbeteiligung an MSNM erwirbt, mit der Option, die verbleibende Minderheitsbeteiligung zu einem späteren Zeitpunkt zu erwerben.

MSNM ist mit über 40 Millionen monatlichen Nutzern und einer aktiven Social-Media-Community von mehr als 15 Millionen Followern die weltweit größte unabhängige Motorsport- und Automobilmedienplattform.

Zu den fast 50 Flaggschiff-Motorsport- und Automobil-Digitalangeboten, die nun unter der Kontrolle von GMF stehen, gehören Rennsportmarken wie Motorsport.com, Autosport, Motorsport-Total und GPOne sowie Marken aus der Automobilbranche wie Motor1.com und InsideEVs.com.

Die Vereinbarung umfasst auch den Markennamen Motorsport Network sowie Motorsport.tv, die führende Videoplattform für Live- und On-Demand-Streaming, und die Autosport Awards, die weltweit führende jährliche Preisverleihung im Motorsport.

"Wir freuen uns, das beeindruckende, erstklassige Medienportfolio von Motorsport Network Media zu erwerben, das angesichts der steigenden Popularität des Motorsports, insbesondere der Formel 1, in den USA und auf internationaler Ebene für ein bedeutendes Wachstum gerüstet ist", sagte Gary Fegel, Gründer und Geschäftsführer von GMF Capital. "Wir werden die marktführende Position der Marken in der Motorsport- und Automobilbranche nutzen und das Geschäft in den Mittelpunkt der Fangemeinde rücken. Unsere Übernahme wird es dem Unternehmen ermöglichen, aggressiv neue Wachstumschancen zu verfolgen, wovon Mitarbeiter, Werbekunden, Partner und Dutzende Millionen Nutzer weltweit profitieren werden."

Die Übernahme ist die erste für GMF in den Bereichen Sport, Automobil und Medien. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 haben GMF Capital und ihre Tochtergesellschaften mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar vor allem in den Bereichen Private Equity, Immobilien und alternative Anlagen investiert.

"Die heutige Ankündigung markiert das nächste aufregende Kapitel für Motorsport Network und unser führendes Mediengeschäft", sagte James Allen, Präsident des Motorsport Network. "Wir hatten im Laufe der Jahre großes Interesse an der Übernahme unserer Medienanlagen, aber mit GMF Capital haben wir einen Käufer gefunden, der das, was wir aufgebaut haben, wirklich schätzt und unsere Vision für die Zukunft teilt. Das Mediengeschäft hat sich weiterhin gut entwickelt, und wir sind überzeugt, dass es unter der Leitung von GMF Capital florieren wird."

Informationen zu GMF Capital

GMF Capital wurde 2013 von Gary Fegel als Single-Family-Office gegründet, um Kapital für sich, seine Familie und gleichgesinnte Investoren zu investieren. Seit ihrer Gründung und mit Büros in New York City und der Schweiz haben GMF Capital und ihre Tochtergesellschaften mehr als 5,5 Milliarden Dollar investiert, hauptsächlich in den Bereichen Private Equity, Immobilien und alternative Anlagen. Vor der Gründung von GMF Capital war Fegel Senior Partner bei Glencore Plc, einem der größten Rohstoffhandels- und Bergbauunternehmen der Welt.

Weitere Informationen über GMF Capital erhalten Sie auf www.gmfcapital.com.

Die Berater

Arnold & Porter Kaye Scholer LLP fungierten als Rechtsberater für GMF Capital. Snell & Wilmer LLP fungierte als Rechtsberater für Motorsport Network LLC.

Medienkontakte:

Für GMF Capital:

info@gmfcapital.com

zach.groen@finnpartners.com

Für Motorsport Network:

mediarelations@motorsport.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2142623/GMF_Capital_High_Res_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gmf-capital-acquires-motorsport-network-media-llc-301866187.html