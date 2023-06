Dreame präsentiert seine leistungsstarken Akkustaubsauger der R-Serie in Südwesteuropa

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots/PRNewswire) - Dreame Technology (https://de.dreametech.com/) , einschnell wachsendes Technologieunternehmen und ein führender Hersteller vonHaushaltsreinigungsgeräten, gab die Markteinführung seiner leistungsstarkenR-Serie an Stabstaubsaugern in Südwesteuropa bekannt. Ausgestattet mit derleistungsstarken Saugtechnologie von Dreame und kreativen Frontleuchtenvereinfachen die R20-, R10 Pro- und R10- Geräte die gründliche Reinigung vonfesten Teppichen, Vorlegern und Hartböden. Das Modell R20 führt die Serie miteiner Vielzahl modernisierter Funktionen an. Dazu gehören innovative blaueLeuchten, die versteckten Staub sichtbar machen, eine beeindruckende Saugkraftvon 190 AW, eine maximale Laufzeit von 90 Minuten und viele weitereEigenschaften. Die Markteinführung der R-Serie in Deutschland, Frankreich,Italien und Spanien ist für den 28. Juni geplant und die Preisspanne beginnt bei229 Euro.Der Dreame R20 zeichnet sich durch die beeindruckendste und vielseitigsteLeistung der 3 Staubsauger in der Dreame R-Serie aus. Der fortschrittlichebürstenlose Motor des R20 liefert eine starke Saugkraft von 190 AW , mehr alsgenug, um Haare, Schmutz und andere Partikel gründlich von Teppichen undHartböden zu entfernen. Durch die zusätzlichen, vorne angebrachten blauenLichter , die bei größeren Winkeln effizienter reflektieren, macht der R20normalerweise unauffälligen Staub deutlich sichtbar und ist damit die erste Wahlfür alle, die ihr Zuhause mit minimalem Aufwand sorgfältig reinigen möchten. Fürdiejenigen, die nach einer hohen Leistung zu einem günstigen Preis suchen,liefern die R10- und R10 Pro-Geräte eine entsprechende Hochleistungs-Saugkraftvon 120 AW bzw. 150 AW. Beide sind außerdem mit frontalen weißen LEDsausgestattet, um die Reinigung in abgedunkelten Bereichen und unter Möbeln zuerleichtern.Dank der fortschrittlichen Schmutzerkennung identifiziert der R20 dieStaubkonzentration und passt die Saugleistung entsprechend an. Diesefortschrittliche Technologie erhöht die Leistung in schwer zu reinigendenBereichen sowie auf dickeren Teppichen, um sicherzustellen, dass auch dieseBöden piekfein sauber werden. Währenddessen wird der Reinigungsstatus inEchtzeit auf einem hell beleuchteten Interface angezeigt, sodass Benutzer denReinigungsmodus, den Status und die verbleibende Akkulaufzeit auf einen Blicksehen können. Mit diesen intelligenten Funktionen gestaltet der R20 diegründliche Reinigung von Böden einfach und intuitiv.Jedes Produkt der R-Serie ist eine hervorragende Wahl für Benutzer, die ihrgesamtes Haus in einem Durchgang reinigen möchten. Ermöglicht wird dies durchAkkus mit hoher Kapazität, die langes Staubsaugen möglich machen. Die R10- und