Sabrina Meng, die rotierende Vorsitzende und CFO von Huawei, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Embracing 5G transformation". Sie sagte: „Die digitale Infrastruktur der intelligenten Welt der Zukunft wird tief in jeden Aspekt unseres Lebens, unserer Branche und unserer Gesellschaft integriert sein. Sie wird nicht auf dem Fortschritt einzelner Technologien basieren, sondern auf unglaublich riesigen, komplexen Systemen – der Konvergenz mehrerer Elemente. Sie wird systemisches Denken und Design erfordern. Wenn man eine Schachpartie beobachtet, kann man das große Ganze sehen. Aber wenn man Schach spielt, konzentriert man sich auf die Details. Ebenso sind systematische Fähigkeiten zur Integration von Technologie und zur Umgestaltung des Managements entscheidend für den zukünftigen Erfolg von 5G. Sprechen wir zunächst über die Integration verschiedener Technologien. Durch systematisches Design und domänenübergreifende Innovation können wir größere Synergien zwischen Cloud, Netzwerken, Edge und Geräten erzielen. In Verbindung mit der Optimierung von Software, Hardware, Chips und Algorithmen können wir die Herausforderungen bewältigen, die mit der Entwicklung komplexer Lösungen für unterschiedliche industrielle Szenarien verbunden sind. Als Nächstes geht es um die Umgestaltung des Managements. Bei der digitalen und intelligenten Transformation geht es nicht nur um Technologie selbst. Es geht mehr darum, Ihren Managementansatz umzugestalten. Die Digitalisierung erfordert eine Neudefinition der Beziehungen zwischen Menschen, Ereignissen, Dingen und Theorien sowie einen offeneren, zukunftsgerichteten Managementansatz, um zukünftige Herausforderungen anzugehen."

SHANGHAI, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Huawei ist auf dem Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023 in voller Stärke vertreten, wobei alle Aktivitäten unter dem Motto „GUIDE to the Intelligent World" stehen. Die diesjährigen Aktivitäten des Unternehmens umfassen eine Erlebnisreise, die das Publikum in mehrere Städte führt, um mehr über seine Technologie und sein Geschäft zu erfahren, sowie die Einführung seiner neuesten innovativen Produkte und Lösungen für 5GigaGreen, intelligente 5G-Kernnetzwerke, intelligente OptiX-Netzwerke, Private Line + X-Produkte und andere intelligente Lösungen für die digitale Transformation.

