Die führende Würfelmarke GANCUBE feiert erneut einen Neuen Durchschnittszeit-Weltrekord beim Lösen des 3x3 Zauberwürfels

SINGAPUR, 28. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Bei den jüngsten von GANCUBE gesponserten Mofunland Cruise Open 2023 stellte der 9-jährige chinesische Speed-Cuber und GAN GURUS Teammitglied Yiheng Wang mit einer Durchschnittszeit von 4,48 Sekunden einen neuen Weltrekord beim 3x3-Würfel-Wettbewerb auf.

Yihengs jüngste Leistung ist sein zweiter Weltrekord innerhalb von drei Monaten, nachdem er bereits am 12. März mit 4,69 Sekunden einen neuen Rekord aufgestellt hatte. Yiheng tritt damit in die Fußstapfen seines Teamkollegen Feliks Zemdegs, der seinen eigenen Rekord in einer ähnlich kurzen Zeit überbieten konnte.