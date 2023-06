Newcore Gold meldet Abschluss von Finanzierung im Wert von 5 Millionen $ mittels nicht vermittelter Privatplatzierung

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

28. Juni 2023. Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Finanzierung mittels nicht vermittelter Privatplatzierung abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen 33.333.332 Einheiten des Unternehmens zu 0,15 $ pro Einheit (die „Einheiten“) für einen Bruttoerlös von insgesamt 4.999.999,80 $ ausgegeben hat (das „Emissionsangebot“). Die Wertpapiere wurden im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (wie nachstehend definiert) angeboten.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärte: „Wir freuen uns, einen neuen institutionellen Investor begrüßen zu dürfen, und möchten uns auch bei unseren bestehenden Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung bedanken. Auch das Management und das Board of Directors haben sich in bedeutender Weise an der Finanzierung beteiligt und sind nach wie vor eng mit den Aktionären verbunden, indem sie nach der Finanzierung eine Kapitalbeteiligung von etwa 21 %halten. In einem schwierigen Markt konnten wir uns eine Finanzierung sichern, die Newcore in die Lage versetzt, die Entwicklung unseres Goldprojekts Enchi in Ghana weiter voranzutreiben und Risiken abzufedern. Mit dieser Finanzierung können wir zusätzliche Bohr- und Entwicklungsarbeiten abschließen, um das Potenzial des Standorts im Distriktmaßstab unter Beweis zu stellen.“

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (ein ganzer Warrant jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber jederzeit bis zum 28. Juni 2024 zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Stammaktie.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungstätigkeiten in dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Die Einheiten wurden an Käufer im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption („LIFE Exemption“) gemäß Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (Prospektbefreiungen) verkauft. Die im Rahmen des Emissionsangebots gemäß der LIFE Exemption ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.