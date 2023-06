Casio bringt staub- und schmutzresistente G-SHOCK mit Dual-Layer-LCD für bessere Lesbarkeit heraus

TOKIO, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Herausgabe der neuesten Ergänzung in der Reihe der stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK bekannt. Die neue GW-9500 gehört zur staub- und schmutzbeständigen MUDMAN-Uhrenreihe, die für den Einsatz in rauen, ländlichen Umgebungen entwickelt wurde. Sie verfügt über ein zweischichtiges LCD-Display für bessere Lesbarkeit des digitalen Kompasses und eine schlankere Form für eine noch bequemere Passform.

Die Uhren der „Master of G"-Reihe von G-SHOCK wurden entwickelt, um die Bedürfnisse von Fachkräften zu erfüllen, die unter extremen Bedingungen arbeiten. Sie bietet überlegene Leistung zu Lande, zu Wasser und in der Luft und bietet spezielle Funktionen für jede dieser Umgebungen. Die für den Einsatz an Land optimierten MUDMAN-Uhren sind aufgrund ihrer Staub- und Schlammresistenz sehr beliebt.

Die neue GW-9500 wurde für professionelle Nutzer entwickelt, z. B. für Rettungskräfte, die Einsätze in rauen Umgebungen erledigen, in denen sich Schmutz, Sand, Schlamm, Staub oder Steinchen in der Uhr verfangen oder auf die Uhr spritzen können. Sie verfügt über eine staub- und schlammbeständige Struktur und ein Dual-Layer-LCD und ist dennoch besonders schlank. Dadurch reiht sich die Uhr optimal als neues Mitglied in der MUDMAN-Reihe ein.

Das Dual-Layer-LCD der neuen Uhr verbessert die Lesbarkeit des digitalen Kompasses, sodass sie auch in Umgebungen mit schlechter Sicht verwendet werden kann. Die obere Schicht des LCD zeigt die Kompasspeilung mit einer großen, kreuzförmigen Grafik an, während die untere Schicht die Uhrzeit und verschiedene Messwerte anzeigt.

Die GW-9500 wurde bewusst schlanker gestaltet, damit sie bei kritischen Einsätzen die Armbewegung nicht behindert. Durch die Verwendung einer Konstruktion, bei der das Uhrglas in die Lünette und andere Elemente eingepasst ist, hat die Uhr ein um 3,4 mm schlankeres Profil als das vorherige Modell.*

* Die GW-9300.

Um die Bedienbarkeit zu gewährleisten, sind die Direct Sensor-Taste und die Fronttaste, die für die Aufnahme und Anzeige der Sensormessungen verwendet werden, überdimensioniert und so konzipiert, dass Schlamm und Wasser ferngehalten werden.

