MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zur Katholischen Kirche:

"Schon immer war die katholische Kirche Fliehkräften ausgesetzt, heute zerreißt es sie gerade in Deutschland, wo allzu viel zusammenkommt: der fortdauernde Missbrauchsskandal, der selbst bischöfliche Lichtgestalten wie Karl Lehmann oder Robert Zollitsch zu Finstermännern werden ließ, Spar- und Reformbemühungen, die besonders im Wechselspiel mit dem Vatikan verheerende Zeichen setzen: Es geht nichts voran, es geht den Bach runter. Der "Pastorale Weg" etwa entpuppte sich in der Praxis als Zusammenstreichen von Pfarrstellen und Gebäudebeständen. Auch als Rückzug aus der Relevanz, welche die Kirche als Träger sozialer Einrichtungen hatte. Jede und jeder hat seine eigenen Gründe für einen Austritt, für sehr viele aber gilt: Warum, wenn nicht aus Gewohnheit, sollte jemand in einer derart heillos desorientierten Organisation sein Heil suchen?"