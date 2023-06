Bundesamt legt erste Zahlen zur Inflation im Juni vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Statistische Bundesamt informiert an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) anhand erster Daten über die Entwicklung der Inflation im Juni. Der Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat hat sich zuletzt auf hohem Niveau kontinuierlich abgeschwächt. Im Mai wurde eine Jahresinflationsrate von 6,1 Prozent verzeichnet. Für Juni rechnen Volkswirte vor allem wegen eines Sondereffekts im Durchschnitt mit einem Anstieg der Teuerungsrate auf 6,3 Prozent.

Ein Jahr zuvor hatten die befristete Einführung des Neun-Euro-Tickets und des Tankrabatts den Anstieg der Inflation zeitweise gebremst. Dieser Effekt entfällt in diesem Jahr.

Die seit Monaten hohe Teuerung ist eine Belastung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie zehrt an ihrer Kaufkraft, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Vor allem gestiegene Nahrungsmittelpreise schoben zuletzt die Inflation an. Der Preisdruck bei Energie ließ hingegen zuletzt nach. Im Vorjahr waren die Energiepreise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine in die Höhe geschossen./mar/DP/he