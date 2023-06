Verleihung des Publikumspreises beim S.Pellegrino Young Chef Academy Award 2022-2023

MAILAND, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Vorfreude auf das große Finale der S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2022–23 in Mailand steigt – am 4. und 5. Oktober 2023 ist es so weit. Jetzt wurde bereits der Publikumspreis des Wettbewerbs vergeben. Die S.Pellegrino Young Chef Academy freut sich, Ian Goh als Gewinner des Fine Dining Lovers Food for Thought Award bekanntzugeben.

https://www.multivu.com/players/uk/9181351-ian-goh-fine-dining-lovers-food-for-thought-award-spellegrino/.

Im Rahmen des Wettbewerbs werden drei Sonderpreise verliehen. Der Fine Dining Lovers Food for Thought Award geht dabei an das Kochtalent, das seine persönlichen Überzeugungen am besten in seinem Signature Dish präsentiert. Vergeben wird er von den Leser:innen von „Fine Dining Lovers" (FDL).

Ian Goh ist Souschef im Nae:um – einem Restaurant, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Der Jungkoch aus Singapur überzeugte mit seinem Signature Dish Heritage Lamb. Entwickelt hatte er das Dish für das Regionalfinale mithilfe seines Mentors Louis Han. Nun setzte er sich damit gegen die anderen talentierten 14 Finalist:innen aus der ganzen Welt durch.

„Dieses Gericht verbindet zwei Dinge: meine Begeisterung für Lamm und meine Hoffnung, mein hainanesisches Erbe lebendig werden zu lassen", so Goh. „Ich hätte mir keinen besseren Mentor als Chef Louis Han wünschen können. Er ist nicht nur der Besitzer des Nae:um, sondern ging 2016 um den gleichen Titel ins Rennen. Deswegen hatte er auch unglaublich viel Erfahrungen und Wissen im Gepäck. Wir haben uns viele Stunden zusammen auf den Wettbewerb vorbereitet. Dabei haben wir am Dish gefeilt, mein Selbstvertrauen gestärkt und mich auch mental aufgebaut. Die Teilnahme an der S.Pellegrino Young Chef Academy Competition war für mich ein echtes Ereignis. Ich denke, der Wettbewerb bietet jungen Köchen und Köchinnen eine Plattform, um richtig glänzen zu können."