DAX: 16.000 Punkte als Geburtstagsgeschenk? 35 Jahre DAX!

Für den DAX werden am Freitag keine großen Kurssprünge erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher bei 15.955 Zählern, berichtet die dpa. Am Vortag war er noch an der Marke von 16.000 Punkten gescheitert und bei 15.946 Punkten aus dem Handel gegangen.

Marktexperte Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, erklärte "Die 16.000 bleibt für den DAX eine hohe Hürde. Je näher der DAX der 16.000 kommt, desto mehr bleiben die Käufer aus. Es mangelt im Moment an Vertrauen, dass oberhalb von 16.000 noch nachhaltige Kursgewinne zu erzielen sind. Und so steigt in diesem Bereich kaum noch jemand ein. Dazu kommt die Angst vor einer möglicherweise bevorstehenden saisonalen Sommerschwäche. "