BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1,60 Euro belassen. Analyst Alexander Irving beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit der Zukunft von Geschäftsreisen nach der Pandemie. Denn während sich der Freizeit-Tourismus erhole, herrsche im Business-Bereich Stillstand. Dies zeige sich besonders deutlich auf Kurzstrecken, womöglich wegen intensiver Kostenprüfung und eines stärkeren Emissionsbewusstseins. Hotels ergehe es aber besser als Fluggesellschaften./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 20:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 1,736EUR gehandelt.