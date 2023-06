Mercedes, BMW und Co. auf der Überholspur - Tesla bekommt beim Online-Autoverkauf starke Konkurrenz (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint

hat erneut den aktuellen Stand des Online-Neuwagenverkaufs in China, Europa und

den USA bewertet. Dabei wird deutlich: der Wettbewerb für Tesla wird härter. Die

deutschen Hersteller holen auf.



Die neueste Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint bewertet

insgesamt 91 Online-Shops in den führenden Automobilregionen Europa, den USA und

China in drei Phasen der Customer Journey: Verkaufsanbahnung, Verkauf und

Fahrzeugübergabe. Im Vergleich zu den Vorjahren 2021 und 2022 konnte im

Online-Autoverkauf ein erheblicher Wandel verzeichnet werden: mehr als 70

Prozent aller untersuchten Autohersteller ermöglichen es ihren Kund:innen

mittlerweile, den Verkaufsprozess online abzuschließen. Tesla bleibt zwar - wie

in der Vorgängerstudie 2022 - auch in diesem Jahr in allen Märkten und Regionen

im Online-Direktverkauf führend, die Automobilhersteller Mercedes-Benz, BMW,

Polestar und Land Rover sind dem amerikanischen Vorreiter jedoch dicht auf den

Fersen.