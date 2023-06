Die Fed ebnet mit dem gestern spät Abends bekannt gegebenen Ergebnis des Banken-Streestests den Weg für höhere Zinsen - denn die US-Notenbank hatte die Pause bei der Anhebung der Zinsen bei der letzten Jni-Sitzung explizit damit begründet, dass man abwarten wolle, wie sich die Lage bei den Banken entwickeln würde. Erwartungsgemäß haben alle 23 Banken den Test bestanden - aber es gibt auch viel Kritik an dem "stresslosen Stresstest". Gestern haben die Chefs der Fed, als auch der EZB und der Bank of England weitere Zins-Anhebungen angekündigt. Die Rally der Wall Street aber basierte auf drei Hoffnungs-Säulen: erstens, dass die Zinsen noch in diesem Jahr sinken würden (wohl nicht der Fall). Zweitens, dass China nach Wiedereröffnung einen Boom erleben würde (auch nicht der Fall). Bleibt die Hoffnung auf die KI - aber auch hier dürfte bald Ernüchterung einkehren..

Hinweise aus Video:

1. BlackRock schließt sich KI-Manie an – potenzielle „Mega-Kraft“

2. USA: Trump baut Vorsprung vor DeSantis nach Anklage aus

