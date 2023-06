Airbiquity Erhält den Frost & Sullivan's 2023 Enabling Technology Leadership Award

„Die Plattformen OTAmatic und DATAmatic von Airbiquity liefern die notwendigen Softwaretechnologien und Tools für OEMs und Tier-1-Zulieferer, um in diesem Bereich erfolgreich sein zu können", sagte Elizabeth Whynott, Best Practices Research Analyst bei Frost & Sullivan. „Das Know-how von Airbiquity im Bereich Software- und Technologieintegration gewährleistet die Flexibilität, Konfigurierbarkeit und Skalierbarkeit, die im Zeitalter von software-definierten Fahrzeugen erforderlich ist."

In einer Branche, in der die Technologieintegration eine entscheidende Rolle bei der Produktleistung und Zuverlässigkeit spielt, verlangen Automobilhersteller nach höchst effektiver und innovativer Software und Dienstleistungen. Die Spitzenprodukte von Airbiquity für vernetzte Fahrzeuge, die OTAmatic Software Management Platform und die DATAmatic Edge Data Platform, bieten bereits heute diesen Vorteil.

„Seit mehr als 20 Jahren liegt unser Fokus darauf, Technologietrends in der Branche zu erkennen, auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen und unsere Entwicklungskompetenz zu nutzen, um innovative cloud-basierte Lösungen anzubieten", so Kamyar Moinzadeh, Präsident und CEO von Airbiquity. „OTAmatic und DATAmatic sind die neuesten Beispiele für unsere Bemühungen, in der Automobiltelematik-Branche durch hervorragende Leistungen zu glänzen."

Laut Frost & Sullivan hat Airbiquity durch seine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Kfz-Telematik-Technologien, das Unternehmen zu einem bevorzugten Partner für Automobilhersteller und Zulieferer entwickelt. Die fortschrittliche Software-Technologie für vernetzte Fahrzeuge und die Cloud-Dienste des Unternehmens haben hochgradig skalierbare, leicht steuerbare und sichere Serviceprogramme für vernetzte Fahrzeuge in mehr als 60 Ländern auf der ganzen Welt ermöglicht.

Airbiquity ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge, sowie ein Vorreiter in der Entwicklung von Automobiltelematik-Technologien. Airbiquity gehört zu den Vorreitern bei Innovationen in der Automobilindustrie und entwickelt fortschrittlichste Softwaretechnologien und Cloud-Dienste für vernetzte Fahrzeuge. In Zusammenarbeit mit Airbiquity haben Automobilhersteller und Zulieferer hochgradig skalierbare, leicht steuerbare und sichere Serviceprogramme für vernetzte Fahrzeuge in Millionen von Fahrzeugen in weltweit mehr als 60 Ländern implementiert.

