Seit 1950 wurden in der Bundesrepublik Deutschland durchschnittlich 405 000 neue Wohnungen pro Jahr fertiggestellt

WIESBADEN (ots) - * Wohnungsbestand im gesamtdeutschen Bundesgebiet von 15,8

Millionen Wohnungen im Jahr 1950 auf 43,1 Millionen Ende 2021 gestiegen



* Durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf seit der deutschen Vereinigung um 37 %

gestiegen - auf 47,7 Quadratmeter Ende 2021





* Anteil der Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden gestiegen* 75 Jahre Daten für die Demokratie: Serie von Auswertungen auf Basishistorischer Zeitreihen zum 75-jährigen Jubiläum veröffentlichtIn der Bundesrepublik Deutschland wurden seit Beginn der Baustatistik im Jahr1950 durchschnittlich 405 000 neue Wohnungen pro Jahr fertiggestellt. Die Zahlfertiggestellter Wohnungen im Jahr 2022 lag mit 295 300 somit rund 27 % unterdem Durchschnitt der Jahre 1950 bis 2022. Das teilt das Statistische Bundesamt(Destatis) auf Basis historischer Zeitreihen anlässlich seines 75-jährigenBestehens mit. Den bisher höchsten Stand erreichte der Wohnungsbau 1973 mit gut714 200 fertiggestellten Wohnungen im früheren Bundesgebiet. Nach der deutschenVereinigung war 1995 das Rekordjahr mit rund 602 800 neuen Wohnungen imgesamtdeutschen Bundesgebiet.Die wenigsten Wohnungen wurden im Zuge der globalen Finanzmarktkrise im Jahr2009 fertiggestellt (159 000). Seitdem ist der Wohnungsbau bis 2020 auf 306 400Fertigstellungen kontinuierlich gestiegen. Nach einem Rückgang um 4,2 % zumVorjahr auf 293 400 neue Wohnungen im Jahr 2021 stieg die Zahl 2022 wiederleicht an: um 0,6 % auf 295 300 Wohnungen. Darin sind sowohl dieBaufertigstellungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehendenGebäuden enthalten. Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, jährlich 400 000 neueWohnungen in Deutschland zu schaffen.Wohnungsbestand in Deutschland von 1950 bis Ende 2021 knapp verdreifachtDer anhaltende Wohnungsbau hat den Wohnungsbestand über die Jahrzehnte stetigsteigen lassen. Der großen Wohnungsnot in den ersten Nachkriegsjahren begegneteman insbesondere mit staatlich gefördertem, sozialem Wohnungsbau. Insgesamt gabes im Jahr 1950 knapp 15,8 Millionen Wohnungen. Dabei wurden im früherenBundesgebiet rund 10,7 Millionen Wohnungen gezählt, in der DeutschenDemokratischen Republik (DDR) waren es 5,1 Millionen Wohnungen. Seitdem hat sichder Wohnungsbestand, bezogen auf das heutige gesamtdeutsche Bundesgebiet, knappverdreifacht (+173 %): Zum Jahresende 2021 gab es 43,1 Millionen Wohnungen inDeutschland. Im selben Zeitraum ist die Bevölkerung auf dem Gebiet der heutigenBundesrepublik um 20 % gewachsen - von gut 69,3 Millionen Menschen im Jahr 1950auf rund 83,2 Millionen im Jahr 2021.