EU-Staaten investieren in Roboter - Verkäufe steigen um 6 %

Frankfurt (ots)

In Europa gibt es eine stark steigende Nachfrage nach Industrie-Robotern: Die 27

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union installierten 2022 rund 72.000 Einheiten

- ein Plus von 6 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies sind VORLÄUFIGE Zahlen, die

von der International Federation of Robotics (IFR) veröffentlicht werden.





"Die fünf wichtigsten Anwenderländer für Industrie-Roboter innerhalb der EU sindDeutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Polen", sagt Marina Bill,Präsidentin der International Federation of Robotics (IFR). "Auf sie entfallenetwa 70 % aller Installationen in der EU im Jahr 2022."Deutschland ist der mit Abstand größte Robotermarkt in Europa: 2022 wurden rund26.000 Einheiten installiert (+ 3 % im Vergleich zum Vorjahr). Dies entspracheinem Anteil von 37 % an der EU-Gesamtzahl. Weltweit verzeichnet das Land nachJapan, Singapur und der Republik Korea die vierthöchste Roboterdichte.Die Automobilindustrie ist traditionell der Hauptabnehmer von Industrie-Roboternin Deutschland. 27 % der neu eingesetzten Einheiten wurden 2022 in dieserBranche installiert. Das entspricht 7.100 Einheiten - das sind 22 % weniger alsim Vorjahr. Hier zeigt sich ein bekanntes zyklisches Investitionsverhalten indiesem Segment. In der allgemeinen Industrie war der Hauptabnehmer dieMetallbranche , die im Jahr 2022 insgesamt 4.200 Einheiten (+ 20 %)installierte. Dies liegt über dem Niveau vor der Pandemie von um die 3.500Einheiten pro Jahr, mit einem Spitzenwert von 3.700 Einheiten im Jahr 2019. DieInstallationen in der Kunststoff- und Chemieindustrie erreichten wieder dieZahlen vor der Pandemie mit einem Anstieg um 7 % auf 2.200 Einheiten im Jahr2022.Italien ist nach Deutschland der zweitgrößte Robotermarkt in Europa. Im Jahr2022 wurde ein Allzeithoch von fast 12.000 Einheiten (+ 10 %) installiert. Diesentsprach einem Anteil von 16 % an den Gesamtinstallationen in der EU.Das Land hat eine starke Metall- und Maschinenindustrie : Der Absatz erreichte3.700 Einheiten im Jahr 2022 - ein Plus von 18 % gegenüber dem Vorjahr. DerAbsatz von Robotern in der Kunststoff- und Chemieindustrie stieg mit 1.400installierten Einheiten um 42 %. Darüber hinaus hat Italien eine bedeutendeLebensmittel- und Getränkeindustrie . Die Installationen stiegen um 9 % auf1.400 Einheiten im Jahr 2022. Die Nachfrage aus der Automobilindustrie ging um