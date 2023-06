Verl (ots) - Vermögensaufbau an der Börse ist einfacher als man denkt - der Weg

zum Millionendepot und wie es jeder schaffen kann, seine finanzielle Freiheit zu

erreichen, erklärt der Börsenexperte Mario Lüddemann in seinem neusten Buch über

Investment an der Börse



Eine Umfrage des Gesamtverbands der Versicherer kam zu dem Ergebnis, dass fast

20 Prozent der Deutschen nicht privat für die Rente vorsorgen. Das heißt, dass

sie sich nur auf die staatliche Rente verlassen und weder Geld für die Rente an

die Seite legen, noch private Rentenversicherungen wie die Betriebsrente oder

die Riester-Rente besitzen.





Und das ist fatal: Denn der Betrag aus der gesetzlichen Rentenversicherung wirdin Zukunft nur noch einem kleinen Teil der Männer und Frauen in Deutschland zumLeben reichen.Und auch die Inflation steigt immer weiter an, auf Festgeld- und Tagesgeldkontengibt es kaum noch Zinsen und selbst Rentenversicherungen bringen nur geringeRenditen. Das angesparte Geld wird in den klassischen Bank- oderVersicherungsprodukten so immer weniger wert, anstatt sich zu vermehren.Doch was tun, wenn die Angst vor der Zukunft groß ist, und davor, sich im Alternichts mehr leisten zu können? Wenn die Träume groß, aber aktuell viel zukostspielig sind? Einfach und verständlich erklärt Mario Lüddemann, einer derbekanntesten Investment- und Trading-Experten Deutschlands, in seinem neustenBuch, wie das Investieren an der Börse für jeden funktionieren kann. "Für michführt bei einer sorgenfreien Altersvorsorge kein Weg an der Investition an denAktienmärkten vorbei", bekräftigt der Investment-Profi.Neben der klassischen Anlage in Aktien geht er dabei außerdem auf ETFs, Immobilien , Kryptowährungen und Rohstoffe wie Gold ein. Denn noch nie war eslaut Lüddemann einfacher als heute, sein Geld an der Börse zu verdienen."Mein neuestes Buch über meinen Weg zur ersten Million - und was das mit Mindsetzu tun hat - ist nun endlich fertig gestellt. Nach viel Arbeit, Hirnschmalz undFleiß stand der Veröffentlichung nichts mehr im Weg und das macht mich mächtigstolz!", freut sich Mario Lüddemann.Der Buchautor, Portfoliomanager, Finanzanalyst sowie hochschulzertifizierteManagementtrainer, möchte mit diesem Buch den Leser Schritt für Schritt auf demWeg zur finanziellen Freiheit begleiten und mit seinen Investment-Strategieneine aktive Möglichkeit bieten, unabhängig das Vermögen für finanzielle Träume,Ziele und das Alter aufzubauen.Dabei fängt er bei den finanziellen Wünschen und Zielen eines jeden einzelnenan, geht über die Grundlagen des Millionendepots und gibt dem Leser abschließendverschiedene Strategien an die Hand, die direkt an der Börse umgesetzt werdenkönnen.Außerdem betont Lüddemann die Bedeutung des Mindsets beim Investieren. Denn nurmit Geduld, Ausdauer und Disziplin würden sich auch schlechte Phasen an derBörse überstehen und langfristig Erfolge erzielen lassen. Wer ein solchesMoney-Mindset eines Börsenmillionärs besitzt, kann sorgenfrei in die Zukunftblicken, ist sich der Experte sicher.Über Mario Lüddemann1996 startete Mario Lüddemann als privater Börsenhändler im deutschenAktienmarkt mit 5.000 DM Startkapital und erreichte bereits 2001 eine MillionGewinn als Daytrader an den deutschen Finanzmärkten. Seit 1996 setzte derBörsen-Profi über 64.000 Trades mit einem Handelsvolumen von mehr als einerMilliarde Euro um. Heute ist Mario Lüddemann finanziell unabhängig undselbstständig tätig als Portfoliomanager, Finanzanalyst sowie Buchautor undhochschulzertifizierter Managementtrainer. Er ist einer der bekanntestenTrading- und Investment-Experten in Deutschland.