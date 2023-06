WARBURG RESEARCH stuft Vonovia auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 38,60 Euro belassen. Analyst Simon Stippig kritisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Entscheidung der Expertenkommission in Berlin, wonach eine Enteignung privater Wohnbestände prinzipiell möglich ist. In diesem Fall dürften keine neuen Wohnungen mehr gebaut und Investitionen gekürzt werden. Angesichts des niedrigen Mietniveaus im Berlin-Portfolio von Vonovia und der ohnehin schwachen Bewertung der Aktie dürfte die jetzige Entscheidung jedoch den Kurs kaum negativ beeinflussen. Dies könnte sich jedoch ändern, sobald ein mögliches Gesetz und die Entschädigung für die Unternehmen sich detaillierter abzeichneten./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 17,70EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Simon Stippig

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38,60

Kursziel alt: 38,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m